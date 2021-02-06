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: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

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بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! : حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!
قالت: لم أحاول أن أؤذيه.. أردت فقط أن يتركني وشأني

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

دخلت امرأة بسيارتها محطة وقود في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، وأثناء انشغالها بتزويد سيارتها بالغاز قفز شاب إلى سيارتها محاولاً سرقتها، لكنه تلقى درسًا قاسيًا.

وبثت قناة "دبليو آر إي جي" على موقعها الواقعة التي حدثت الساعة السابعة مساء الجمعة على طريق وينشستر، حين كانت بينيتا إيرلي (54 عاما) تزود سيارتها بالغاز.

ويُظهر الفيديو سيارة مرسيدس بيضاء، تقف بجانب سيارة "إيرلي" الهوندا أكورد، ثم يخرج شاب من المرسيدس، ويفتح بسرعة وهدوء باب سيارة "إيرلي" من الجانب الآخر، بينما كانت المرأة تقف بجوار المضخة.

وحسب تقرير مصوَّر، جلس الشاب في مقعد السائق محاولاً قيادتها والخروج بها، وفي هذه اللحظة تنبهت المرأة؛ فأسرعت إلى باب السائق، وسحبت الشاب من مقعد القيادة، وضربته، لكنه هرب بسرعة، لكن إيرلي قامت بمواجهته قبل أن يتمكن من الإفلات من بين يديها، وركوب المرسيدس التي بادر قائدها بالهرب.

وفي مقابلة مع "إيرلي" قالت: "أمسكته، وضربته على رأسه. كان لديه خصلات شعر طويلة؛ فأمسكت الخصلات بيدي حتى أخرجت رأسه، وبعدها سحبته من ملابسه حتى خرج من السيارة، ثم ضربته، وألقيته أرضًا. كان خائفًا. لم أكن أحاول أن أؤذيه، لكنني أردت أن يتركني وشأني".

وأضافت إيرلي: "يمكن أن يكون عمر الشاب 18 أو 19 عامًا. إنه كبير بما يكفي لمعرفة الصواب والخطأ، ولكنه صغير، ويمكن إصلاح سلوكه. وقد تكون هذه فرصة له ليغير حياته، ويصبح عضوًا منتجًا في المجتمع".

وتحاول شرطة ممفيس العثور على الشاب، وطالبت كل من لديه معلومات بالاتصال بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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