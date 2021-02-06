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تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

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مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 168597 وتعافي 131632 حالة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن خروج 421 متعافى من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 540 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 168597 حالة من ضمنهم 131632 حالة تم شفاؤها، و9560 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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