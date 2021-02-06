أخبار عاجلة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع -
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا -
النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين -
مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس -
إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها -
أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة -
مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي -
الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته -
قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برلمانية: أين المنظمات المشبوهة من مبادرة حياة كريمة وملف الحماية الاجتماعية؟

Print
برلمانية: أين المنظمات المشبوهة من مبادرة حياة كريمة وملف الحماية الاجتماعية؟ برلمانية: أين المنظمات المشبوهة من مبادرة حياة كريمة وملف الحماية الاجتماعية؟

مصراوي Masrawy

04:00 ص السبت 06 فبراير 2021

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، تهدف في المقام الأول لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية في مختلف القطاعات الخدمية، من مشروعات صرف صحي كامل وشبكة طرق، وكهرباء، ومياه شرب، بالإضافة للمنشآت الحكومية داخل هذه القرى.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لها، اليوم الجمعة، أن هذه المبادرة تغير واقع الحياة للأفضل، وخاصة الفئات محدودة الدخل والبسيطة وغير القادرة، فالتطوير لا يعني توفير حياة كريمة للمواطنين فقط، ولكنه يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتوفير فرص عمل للمقاولين المحلين.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن المبادرة وغيرها من المبادرات الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين، كما شهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، وانعكس ذلك في الموازنة العامة للدولة، وهذا يعد من أهم وأبرز ملفات حقوق الإنسان، متابعة: "أليس من حق المواطن توفير كوب مياه نظيف، ومسكن آدمي، والحق في الصحة والتعليم، وغيرها من الحقوق".

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك دور إعلامي لإلقاء الضوء على مثل هذه المبادرات لمواجهة بعض المنظمات المشبوهة، والقنوات المغرضة التي تتشدق بنغمة حقوق الإنسان، متجاهلين كل ما يتم من إنجازات فى الملف، متسائلة: "هل حقوق الإنسان قاصرة على العمل السياس؟ أين المنظمات المشبوهة من الحق في التعليم، الصحة، توفير سكن، توفير الخدمات"، ودور وسائل الإعلام المختلفة أن تبرز هذه الانجازات للكيانات الإرهابية المعادية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

شبكة عيون الإخبارية