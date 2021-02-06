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محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.. السبت

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محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.. السبت محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.. السبت

مصراوي Masrawy

03:00 ص السبت 06 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة قاتل شقيقته في دار السلام.

تُنظز المحاكمة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "ك. ع"، بقتل شقيقته "س. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لذلك نية خبيثة بإزهاق روح شقيقته مخطط إجرامي بجلبه سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، حتى جاء التوقيت الملائم لتنفيذ ما ضمره في نفسه، فاصطحبها إلى منزل العائلة وفاجأها أثناء الحديث معه بطعنة استقرت في عنقها، وبمحاولتها الفرار أمسك بها وأدخلها دورة المياه ثم أغلق عليها الباب من الخارج للتيقن من أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، فحقق ما ابتغاه وصمم على إزهاق روحها بإحداثه بها الإصابة التي أودت بحياتها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفلة "جنى. س"، نجلة المتوفية، وقالت إن المتهم اصطحبها رفقة أشقاءها ووالدتها المجني عليها إلى مسكن العائلة، وحال حديث والدتها معه نهرها وكال لها طعنة باستخدام مطواة استقرت في عنقها، وحال محاولة الأخيرة الفرار من العقار لحق بها وقتلها.

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