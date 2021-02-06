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مصراوي Masrawy

نيويورك- (د ب أ):

أصابت سلالة متحورة من فيروس كورونا ظهرت في جنوبي كاليفورنيا مريضًا كان تعافى من إصابة بالفيروس الصيف الماضي.

وقال باحثون في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، إن السلالة الناشئة الجديدة- التي يطلق عليها اسم "كال.20 سي"/ CAL.20C / تم العثور عليها الشهر الماضي لدى الشخص الذي ثبتت إصابته بسلالة سابقة من الفيروس في يوليو.

وقالت ستاسيا وايمان، العالمة في معهد الجينوم المبتكر بالجامعة: "من المهم حقًا أن السلالة /كال.20 سي/ التي يبدو أنها أصابت ما لا يقل عن ثلث الحالات /في كاليفورنيا/ كان قادرة على إصابة شخص ما كان قد أصيب من قبل".

وقالت وايمان: "كان الحمل الفيروسي لهذا الشخص مرتفعاً للغاية".

وفي مجموعة واحدة من 95 من الجينومات الفيروسية التي تم جمعها بين 4 تشرين ثان/نوفمبر و 21 كانون ثان/يناير، وجد باحثو المعهد أن 26 % منهم مصابون بالسلالة /كال.20 سي/ الجديدة.

ووفقًا للباحثين في مركز سيدار سيناي الطبي في لوس انجليس، تختلف السلالة /كال.20 سي/ عن السلالة الأكثر عدوى المتحورة من فيروس كورونا التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا- المعروفة باسم/ بي.1.1.7/ التي تنتشر الآن أيضًا في الولايات المتحدة.