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اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين

مصراوي Masrawy

02:00 ص السبت 06 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بتهريب الراغبين في الهجرة خارج البلاد بطرق غير مشروعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة تهريب المهاجرين".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 16260 لسنة 2020، جنايات النزهة، والمقيدة برقم 2499 لسنة 2020، كلي شرق القاهرة قيام عصابة بتهريب راغبي الهجرة خارج البلاد إلى دولتي إسبانيا، اليونان عبر إيطاليا بطريقة غير مشروعة.

وأكدت التحقيقات قيام "م. م"، 45 سنة، عامل، و"م. ب"، 40 سنة، بتنظيم جماعة لأغراض تهريب المهاجرين، وشرع المتهمون في تهريب اثنين من المهاجرين إلى دولتي "أسبانيا، اليونان" عبر دولة إيطاليا، وبطريقة غير مشروعة باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليا، وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية محل الاتهام الأول إلا أنه أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المهاجرين المهربين، واشتركا وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولتي إسبانيا، إيطاليا، بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من تلك الجهات.

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