أخبار عاجلة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع -
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا -
النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين -
مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس -
إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها -
أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة -
مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي -
الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته -
قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بايدن": سنمرر حزمة ضخمة في الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

Print
"بايدن": سنمرر حزمة ضخمة في الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي "بايدن": سنمرر حزمة ضخمة في الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي
في خطاب ألقاه اليوم من البيت الأبيض

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته ستدفع بقوة لتمرير حزمة ضخمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي في الكونغرس، حتى وإن تم ذلك دون الحصول على دعم الجمهوريين.

وقال بايدن في خطاب ألقاه اليوم من البيت الأبيض: "إن الكثير من الأمريكيين يقتربون من نقطة الانهيار، والعديد من الناس من دون عمل".

وأوضح بايدن أن إدارته خصصت مبلغ 2000 دولار لتصل لكل أمريكي لمساعدته في مواجهة الأزمة، وسيُوزَّع 1400 دولار بعد أن حصل الأمريكيون قبل أيام على 600 دولار ضمن حزمة المساعدات".

وأضاف: "إن الولايات المتحدة ستستعيد قوتها الاقتصادية على مستوى العالم بشكل أسرع". مشيرًا إلى أنه لا داعي للانتظار حتى عام 2025 كي تحقق الولايات المتحدة نسبة العمالة الكاملة.الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن الاقتصاد الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع

فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا

فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا

النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين

النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين

مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس

مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس

شبكة عيون الإخبارية