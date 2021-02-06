بلدية بارق تغلق 12 محلاً وترصد مخالفات عدة للإجراءات الاحترازية خلال يومَيْن

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نبَّهت لضرورة التقيُّد بجميع التدابير الوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

أغلقت بلدية محافظة بارق 12 محلاً تجاريًّا يومَي الخميس والجمعة، فيما شارك المهندس الحسن المرضي، رئيس البلدية، في الجولات الرقابية المسائية على المحال التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أغلقت البلدية 5 محال، ورصدت 7 مخالفات، أمس الأول الخميس، وتم تركيب ملصقات تشدد على منع تقديم الأكل داخل المطاعم والبوفيهات، والتنبيه على المحال بضرورة التقيد بجميع الاحترازات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأغلقت بلدية بارق مساء أمس الجمعة 7 محال احترازيًّا، وذلك خلال جولاتها الرقابية المكثفة على المحال التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وباشر فريق العمل الميداني الذي وجَّه بتشكيله رئيس البلدية، المهندس الحسن المرضي، مهامه اليومية في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوعية المجتمع بالتقيد بلبس الكمامات، وتحقيق التباعد الجسدي لتفادي خطر الموجة الثانية لفيروس كورونا. وقد أسفرت الجولات عن رصد ٢٤ مخالفة، وإغلاق 7 محال، من ضمنها قصر أفراح.

وستستمر الجولات في الصباح والمساء في المحافظة والمراكز التابعة من قِبل فريق العمل الميداني المشكَّل من جميع أقسام البلدية، إضافة إلى مراقبي صحة البيئة ومراقبي الأسواق، بإشراف ومتابعة ميدانية من قِبل رئيس البلدية لمتابعة تطبيق الاحترازات الوقائية كافة، وتوعية المجتمع بها، وكذلك حثهم على التسجيل في تطبيق توكلنا.

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