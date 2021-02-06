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"البنتاجون": شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها

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"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها "البنتاجون": شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها
بعد إعلان "بايدن" دعم المملكة لمواجهة تهديدات قوات تدعمها طهران

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن ما زالت شريكاً في محاربة الإرهاب بالمنطقة، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيراً إلى أن دعم واشنطن للرياض ليس عسكرياً ولها الحق بالدفاع عن نفسها.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

كما أعلن عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترمب، قائلاً "سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية"، مبيناً "سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون".

وفي الشأن اليمني قال "طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن"، معلناً وقف دعم العمليات القتالية هناك، مشدداً على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.

السعودية محاربة الإرهاب البنتاغون وزارة الدفاع الأميركية المملكة العربية السعودية مكافحة الإرهاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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