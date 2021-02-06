أخبار عاجلة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع -
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا -
النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين -
مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس -
إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها -
أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة -
مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي -
الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته -
قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته

Print
"المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته "المطلق" لُقّب بـ"غوغل" لذاكرته الأرشيفية منذ الخمسينيات.. هنا قصته
بدأ شغفه في السادسة من عمره بمتابعة الأحداث كافة على مستوى العالم

كرَّس المواطن محمد المطلق منذ صغر سنه ذاكرته لأرشفة الأحداث السياسية والاقتصادية كافة، وتلك الأحداث التي كانت تشغل الرأي العام، بدقة متناهية؛ فأصبح مع تتابع الأعوام موسوعة حية لمن يرغب في استذكار حادثة ما أو معلومة، سواء كانت مجتمعية أو اقتصادية أو سياسية.

وقال "المطلق" عبر قناة "" إن شغفه بمتابعة الأحداث بدأ مع سن الـ6 من عمره، وتوافق ذلك مع فترة ثرية بالأحداث السياسية منتصف خمسينيات القرن الماضي.

وأكد أنه منذ ذلك الحين حرص على متابعة الأحداث السياسية والرياضية والعلمية كافة على مستوى العالم، وحفظها بدقة متناهية، إضافة إلى ربط الأحداث الأخرى ذات الصلة.

ونجح المطلق في الإجابة عن عدد من الأسئلة على الهواء مباشرة، أبرزها سؤال وجهه له المذيع حول وقت وفـاة الملك خالد. وقد استطاع المطلق الإجابة عنه بشكل دقيق؛ إذ أكد أن وفاته كانت يوم الأحد 21 شعبان 1402هـ، الموافق 13 يونيو 1982م.

كما ذكر أن الوفـاة توافقت مع بداية بطولة لكرة القدم عام 1982، التي افتُتحت بمباراة بين الأرجنتين وبلجيكا، وانتهت بفوز الأخيرة بهدف نظيف.

وأرجع المطلق هذه الإمكانيات إلى قدرته على حفظ التواريخ والأماكن، وتذكُّرها بصورة مستمرة، إضافة إلى شغفه بمتابعة الأحداث بشكل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دارة الملك عبدالعزيز وقناة الإخبارية توقعان اتفاقية تعاون في المصادر المعرفية والتاريخية

دارة الملك عبدالعزيز وقناة الإخبارية توقعان اتفاقية تعاون في المصادر المعرفية والتاريخية

الإخبارية السعودية تبث لقطات تظهر أضرارا ألحقها هجوم الحوثيين على مطار أبها

الإخبارية السعودية تبث لقطات تظهر أضرارا ألحقها هجوم الحوثيين على مطار أبها

اليوم - المواقع الإخبارية.."الصحافة" على طريق المستقبل.. لقاء مع أ. محمود المملوك

اليوم - المواقع الإخبارية.."الصحافة" على طريق المستقبل.. لقاء مع أ. محمود المملوك

"الفيصل" يصل الدوحة.. لحضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم

"الفيصل" يصل الدوحة.. لحضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم

شبكة عيون الإخبارية