أخبار عاجلة

الفريق الأزيمع يستقبل المبعوث الأمريكي لليمن ويناقش مستجدات الأوضاع -
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا -
النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين -
مدير تعليم صبيا يكرم 11 طالبًا وطالبة و6 من قادة وقائدات المدارس -
إعلان القبول النهائي لطالبي الالتحاق بحرس الحدود على رتبة "جندي" رجال -
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج بزعم استثمارها -
أبرزها 14 طن مكرونة وأرز.. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة -
مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي -
الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته -
قادمًا من أثينا.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى بنغازي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إدارة "توكلنا": عودة التطبيق للعمل بعد تفعيل التحسينات والإصلاحات عليه

Print
إدارة "توكلنا": عودة التطبيق للعمل بعد تفعيل التحسينات والإصلاحات عليه إدارة "توكلنا": عودة التطبيق للعمل بعد تفعيل التحسينات والإصلاحات عليه
عدد المسجَّلين فيه ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام

إدارة

أعلنت إدارة تطبيق "توكلنا"، أنه بتوفيق من الله تعالى، ثم بجهود العاملين في التطبيق من أبناء وبنات هذا الوطن، فقد تم الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين، بعد عمليات متابعة وتحليل دقيقة استمرت منذ عصر الثلاثاء وحتى مساء الخميس.

وأكدت إدارة تطبيق "توكلنا" أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية الآن مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم للدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية، فيما سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.

وقدمت إدارة تطبيق "توكلنا"، شكرها وتقديرها لعموم المستخدمين على عميق تفهمهم لهذا الإشكال التقني الذي كان بسبب عمليات الدخول الكبيرة على التطبيق التي ترافقت مع إلزامية إبراز تطبيق "توكلنا" لإثبات الحالة الصحية في مواقع العمل والمحلات والأسواق التجارية، حيث وصلت العمليات المنفذة في يوم واحد لما يزيد عن 250 مليون عملية وهو رقم ضخم جداً لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية.

ونوهت إدارة تطبيق "توكلنا" إلى أن التطبيق منذ إطلاقه بتاريخ 11 مايو 2020، لم تعترضه أية مشكلات تقنية جوهرية، حتى مع موجات التسجيل المرتفعة، حيث كان يقدم خدماته بكفاءة عالية لنحو 9.7 مليون مستخدم، بإدارة ومتابعة من فريق تقني سعودي بالكامل، يمثلون سر نجاح وتميز هذا التطبيق.

وبينت أن عدد المسجلين في التطبيق ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة، ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.

وجددت إدارة تطبيق "توكلنا" التزامها بتقديم خدماتها المتميزة لعموم المواطنين والمقيمين، دعماً لجهود الدولة الصحية في احتواء جائحة كوفيد 19، وحثت جميع المستخدمين على تحديث التطبيق من خلال متاجر التطبيقات المعتمدة.

تطبيق توكلنا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

شبكة عيون الإخبارية