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مصراوي Masrawy

وكالات:

احتجزت السلطات الإسبانية شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

إلى ذلك، أعلن عدد من شباب جماعة الإخوان الفارين لتركيا أن السلطات الإسبانية احتجزت زميلهم محمد غريب عيد قناوي في مطار مدريد بعد دخوله إلى البلاد طلبا للجوء السياسي بموجب طلب تقدم به منذ 30 يناير الماضي.

وأكدوا أن الشاب الإخواني مدان في 5 قضايا عنف بمصر ومطلوب القبض عليه بعد إدراج اسمه ضمن النشرة الحمراء للإنتربول "مناشدين قيادات الجماعة في تركيا التدخل لدى السلطات الإسبانية للإفراج عنه ومنع ترحيله".

ووفقا للعربية، فإن الشاب الإخواني كان قد أدين بجرائم عنف في محافظة الإسكندرية مسقط رأسه بمصر حيث قضت محكمة النقض، في العام 2015 بحبسه 3 سنوات لاتهامه بالتورط في أعمال عنف وقعت بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية.

وأضافت الفضائية السعودية، أن محكمة المنتزه في الإسكندرية قضت في مارس من العام 2014 حبس قناوي 3 سنوات وستة أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالانضمام لجماعة الإخوان، والضلوع في أعمال العنف والشغب التي شهدتها منطقة سيدى بشر.