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بريطانيا تعرب عن تضامنها مع الاتحاد الأوروبي بعد طرد لدبلوماسيين أوروبيين

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بريطانيا تعرب عن تضامنها مع الاتحاد الأوروبي بعد طرد روسيا لدبلوماسيين أوروبيين بريطانيا تعرب عن تضامنها مع الاتحاد الأوروبي بعد طرد لدبلوماسيين أوروبيين

مصراوي Masrawy

10:34 م الجمعة 05 فبراير 2021

لندن - (د ب أ):
قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب اليوم الجمعة إن بريطانيا "ستتضامن مع أصدقائنا الأوروبيين" بعد أن طردت فجأة ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
وكتب الوزير البريطاني على موقع تويتر "طرد الدبلوماسيين الألمان والبولنديين والسويديين من روسيا لمجرد قيامهم بعملهم هو محاولة فجة لصرف الانتباه عن استهداف روسيا لزعماء المعارضة والمتظاهرين والصحفيين".
وأضاف "هذا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات ، منذ تسميم ( أليكسي) نافالني ، مما يظهر أن الروسية تتجاهل القانون الدولي".
وقالت روسيا إنها طردت الدبلوماسيين لمشاركتهم المزعومة في التجمعات المؤيدة للمعارض الروسى المسجون نافالنى.

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