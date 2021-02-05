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إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازياً بسبب الأمطار

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إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازياً بسبب الأمطار إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا بعد إغلاقه احترازياً بسبب الأمطار
شهدتها المنطقة لعدة ساعات مع تدني الرؤية أثر الضباب الكثيف

إعادة فتح طريق

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة لعدة ساعات وتدني الرؤية أثر الضباب الكثيف.

وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل الكر، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

وشهدت محافظة الطائف أمطاراً تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على أرجاء واسعة منها.الطائف جبل الكر الهدا طريق جبل الكر أمطار طريق الهدا إغلاق طريق "الهدا" احترازياً بسبب الأمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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