شبورة على كافة الأنحاء وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس السبت بالدرجات

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس السبت، مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئًا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن يسود بالبلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحر، باردًا على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

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