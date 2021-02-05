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العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

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العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

مصراوي Masrawy

09:55 م الجمعة 05 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، على جثة شخص بالعقد الرابع من العمر، ملقاة داخل مصرف، بدائرة مركز الخانكة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد عبدالسلام، مأمور مركز شرطة الخانكة، بالعثور على جثة شخص متوفي، دائرة المركز.

انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، وتبين أن الجثة ملقاة داخل مصرف، بحي الكويتي، دائرة المركز، لشخص بالعقد الرابع من العمر.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

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