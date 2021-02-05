وزير الشباب: نرحب بالمبادرات الشبابية وسندعم مشروع "YLY"

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الإسكندرية- محمد البدري:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ترحب بتبني المبادرات الشبابية البناءة القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، والتطلع للتعرف على رؤى ومتطلبات الشباب.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الجمعة، خلال حضوره ختام المعسكر التدريبي لفريق مبادرة "شباب يدير شباب - YLY" الذي أقيم بالمدينة الشبابية بأبي قير، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوزارة، وسونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مشروع متطوعى وزارة الشباب والرياضة YLY يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتوعية وتثقيف الشباب، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم، والعمل على إعداد معسكرات وورش عمل تدريبية للمشاركين بالمبادرة من أجل تحقيق تلك الأهداف.

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن المعسكر الذي أقيم في الفترة من ١ إلى ٦ فبراير الجاري تضمن عدد من ورش العمل التدريبية لكل لجان المبادرة التي تتنوع بين "العلاقات العامة، الموارد البشرية، التنظيم، والسوشيال ميديا".