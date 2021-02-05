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رباعية "أهلاوية" في مرمى "الوحدة" تصعد بالفريق لقمة المسابقة

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رباعية "أهلاوية" في مرمى "الوحدة" تصعد بالفريق لقمة المسابقة رباعية "أهلاوية" في مرمى "الوحدة" تصعد بالفريق لقمة المسابقة
خلال الجولة الـ17 من دوري كأس ولي العهد

رباعية

نجح محترفا النادي الأهلي ألكسندر ميتريتا وعمر السومة في قيادة فريقهما الأهلي لقمة ترتيب جدول مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالوحدة بفوز الأول بأربعة أهداف لهدفين في مباراة الجولة الـ17 من مسابقة الدوري.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه حسين المقهوي في الدقيقة الـ7 قبل أن يضيف اللاعب سلمان المؤشر الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ13.

واستعاد الوحدة عافيته سريعًا؛ إذ قلّص اللاعب حسين العيسى النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة الـ17، قبل أن يتعادل اللاعب يوسف نياكاتي للفريق في الدقيقة الـ24.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نجح ميتريتا في إضافة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الـ91 قبل أن يضيف عمر السومة الهدف الرابع في الدقيقة الـ93.

وبتلك النتيجة يرتقي النادي الأهلي لقمة ترتيب المسابقة مؤقتًا برصيد 33 نقطة في انتظار مباراة الشباب غدًا السبت، في حين توقف رصيد الوحدة عند النقطة الـ21.الوحدة الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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