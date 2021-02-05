أخبار عاجلة

كلية الملك فهد الأمنية تطرح وظائف عسكرية نسائية برتبة "جندي أول" -
صور.. مصدر في قطاع البترول يكشف تطورات "حريق مستودع عجرود" -
غرفة الإسكندرية تختار "بحيري" رئيسًا لشعبة المصدرين والتجارة الخارجية -
أمن السويس: طريق القاهرة يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بحريق مستودع عجرود -
الوطني للداسات في مؤشر الإرهاب الشهري: تمدد طالبان في أفغانستان والشباب المجاهدين بالصومال.. والعراق يضرب داعش -
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات -
توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات -
من اليونان.. شكري يتحدث عن "دلالة وجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية" -
حماس تتعهد بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية -
تقرير: جيش ميانمار يعتقل 6 سياسيين مع تواصل المظاهرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

10 وفيات و 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

Print
10 وفيات و 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن 10 وفيات و 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سجلت (1280) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (795) في محافظة العاصمة عمّان.

- (155) في محافظة إربد، منها (25) في الرمثا.

- (116) في محافظة البلقاء.

- (45) في محافظة الزرقاء.

- (42) في محافظة المفرق.

- (26) في محافظة الكرك.

- (26) في محافظة جرش.

- (24) في محافظة عجلون.

- (22) في محافظة مأدبا.

- (15) في محافظة العقبة.

- (13) في محافظة الطفيلة.

- (1) في محافظة معان.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (330,474) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8912) حالة.

- سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4344) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (69) حالة، فيما غادرت (54) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (409) حالات.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (361) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (109) بنسبة إشغال (12%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (52) بنسبة إشغال (6%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (776) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (317,218) حالة.

- تمّ إجراء (22,315) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,936,085) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.74%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان .. بالفيديو

قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان .. بالفيديو

خارجية أمريكا تعقب ببيان على مقتل الناشط السياسي لقمان سليم

خارجية أمريكا تعقب ببيان على مقتل الناشط السياسي لقمان سليم

جديد اغتيال لقمان سليم.. تعرض للتعذيب ثم قتل

جديد اغتيال لقمان سليم.. تعرض للتعذيب ثم قتل

بالفيديو.. مياه الأمطار تغمر خيام اللاجئين وتغرق عشرات المخيمات شمالي سوريا

بالفيديو.. مياه الأمطار تغمر خيام اللاجئين وتغرق عشرات المخيمات شمالي سوريا

شبكة عيون الإخبارية