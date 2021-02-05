وزير الأوقاف يفتتح مشروع تطوير مسجد السلام بشرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، تطوير مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة التي انطلقت اليوم من المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

وحضر الافتتاح كل من كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

كما جرى نقل شعائر صلاة الجمعة، من مسجد السلام على الهواء مباشرةً.