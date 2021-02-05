مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "الداخلة- قرى غرب الموهوب" بالوادي الجديد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام للعلاج.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من قسم شرطة الداخلة، بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق الداخلة غرب الموهوب، ما نتج عنه مصرع هاني سمير فهمي 34عامًا، من مدينة موط وإصابة ابراهيم عبدالمنعم ابراهيم 35 عامًا.

جرى تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.