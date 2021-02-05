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كورونا يلدغ المغرب والكويت بـ1652 إصابة جديدة خلال يوم

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كورونا يلدغ المغرب والكويت بـ1652 إصابة جديدة خلال يوم كورونا يلدغ المغرب والكويت بـ1652 إصابة جديدة خلال يوم
فيما وصل إجمالي المصابين في الأولى إلى 474379 والثانية إلى 169190 حالة

كورونا يلدغ المغرب والكويت بـ1652 إصابة جديدة خلال يوم

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 474379.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8368، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 453302.

وأعلنت الوزارة أن عدد المستفيدين من عملية التطعيم ضد الفيروس، بلغ إلى حد اليوم 408235.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 940 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 169190 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 964 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7672 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11497 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1579381 فحصًا، لافتًا النظر إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2ر8 %.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 456 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 160554 حالة .الكويت المغرب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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