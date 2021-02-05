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الخارجية الروسية: "كورونا" لم تؤثر على عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا

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الخارجية الروسية: "كورونا" لم تؤثر على عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا الخارجية الروسية: "كورونا" لم تؤثر على عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا

مصراوي Masrawy

08:28 م الجمعة 05 فبراير 2021

موسكو - (أ ش أ):

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرمولوتوف، اليوم الجمعة، استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا التي تُنفذ بدعم من القوات الروسية المتمركزة هناك ، لافتًا إلى أن وباء "كورونا" لم يؤثر على الخطوات التي يتم اتخاذها لمكافحة العناصر المسلحة في سوريا .

وقال سيرمولوتوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إن القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية تنفذ عمليات محلية تهدف إلى مكافحة الإرهاب في عدد من أحياء البلاد بدعم من القوات الفضائية الروسية.

كما أشار إلى أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته بعد، وستظل مستمرة حتى يتم تطهير الآراضي السورية بالكامل من العناصر الإرهابية والمتطرفة.

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