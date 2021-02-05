أخبار عاجلة

كلية الملك فهد الأمنية تطرح وظائف عسكرية نسائية برتبة "جندي أول" -
صور.. مصدر في قطاع البترول يكشف تطورات "حريق مستودع عجرود" -
غرفة الإسكندرية تختار "بحيري" رئيسًا لشعبة المصدرين والتجارة الخارجية -
أمن السويس: طريق القاهرة يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بحريق مستودع عجرود -
الوطني للداسات في مؤشر الإرهاب الشهري: تمدد طالبان في أفغانستان والشباب المجاهدين بالصومال.. والعراق يضرب داعش -
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات -
توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات -
من اليونان.. شكري يتحدث عن "دلالة وجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية" -
حماس تتعهد بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية -
تقرير: جيش ميانمار يعتقل 6 سياسيين مع تواصل المظاهرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تدعو للإبلاغ عن أي تقصير في تطبيق الاحترازات بالمساجد

Print
أكدت دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد "1933" أو عبر رابط الخدمة ⁦‪moia.gov.sa/EServices/Tawa…⁩)، مؤكدة أهمية التعاون الدور الذي يضطلع به الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر .


وكان مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد استقبل الأسبوع الفائت 220 اتصالاً هاتفياً بخصوص الطلبات والبلاغات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا؛ حيث تم فتح 220 تذكرة بلاغ وإحالتها للفروع لمعالجتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية للمخالفين، ويقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.


وشددت الوزارة على أن التعليمات واضحة وصارمة بشأن المخالفات التي تخص البروتوكولات الصحية؛ حيث يقوم فريق مختص بمتابعة كل الملاحظات والشكاوى عبر فروع الوزارة بالمناطق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفق المتبع، كما جددت التأكيد على أن الأخذ بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تقيد منسوبي المساجد بوقت الصلوات وفتح المساجد؛ واجب شرعي ووطني.


وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية في ختام بيانها، دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، إدراكاً منها بأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

شبكة عيون الإخبارية