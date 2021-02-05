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إنقاذ مصابة بكورونا من جلطة بشرايين الحوض في الإسكندرية- صور

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إنقاذ مصابة بكورونا من جلطة بشرايين الحوض في الإسكندرية- صور إنقاذ مصابة بكورونا من جلطة بشرايين الحوض في الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

07:59 م الجمعة 05 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:

أجرى فريق طبي داخل مستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي، اليوم الجمعة، جراحة دقيقة لمريضة بفيروس كورونا، بعد إصابتها بجلطة في شرايين الحوض.

قال الدكتور هاني الشناوي، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، إنه جرى استقبال فتاة مصابة تبلغ من العمر 31 عامًا، تعاني من أعراض جلطة بالشرايين مصحوبة بآلام حادة وعدم قدرة على الحركة، مع تغير في لون الساق نظرًا لعدم وصول الدم.

وأضاف، أنه جرى نقل المصابة إلى غرفة العمليات بعد تشخصيها بجلطة كبيرة في شرايين الحوض، وجرى إزالة الجلطة بنجاح مع اتباع الإجراءات الاحترازية نظرا لإصابة الحالة بفيروس كورونا المستجد واستمرارها قيد العلاج في مرحلة العزل الطبي.

وقال الدكتور طارق نجم، مدير عام المستشفى، إن العملية جرت بمشاركة فريق جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، بمعاونة الأطباء أيمن الشبكي، محمد بركات، عمرو نجيب، أمل حمدى، ومحمد السيد، ومن قسم التخدير الأطباء إيمان أحمد ومصطفى الرفاعي.

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