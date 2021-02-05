"التجارة": غرّمنا 17 معلنًا في وسائل التواصل بـ(740) ألف ريال

★ ★ ★ ★ ★

لتضليل المستهلكين وعدم الإفصاح بأن ما يقدمه مادة إعلانية

أعلنت وزارة التجارة فرض الغرامة المالية بحق سبعة عشر معلناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمخالفتهم أنظمة التجارة الإلكترونية لأسباب أبرزها تضليل المستهلك وعدم الإفصاح أنها مادة إعلانية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، أن إجمالي مبالغ الغرامات المالية ضد المخالفين بلغ (740) ألف ريال، وذلك لمخالفات متنوعة منها تضليل المستهلك، وتقديم ادعاءات كاذبة، وعدم الإفصاح عن تقديم مادة إعلانية، في مخالفة لنظام التجارة الإلكترونية.

وأضاف "الحسين" أن العقوبات أيضاً شملت حجب متجرين إلكترونيين بعد تقديمهما ادعاءات كاذبة.