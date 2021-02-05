أخبار عاجلة

الوطني للداسات في مؤشر الإرهاب الشهري: تمدد طالبان في أفغانستان والشباب المجاهدين بالصومال.. والعراق يضرب داعش -
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات -
توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات -
من اليونان.. شكري يتحدث عن "دلالة وجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية" -
حماس تتعهد بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية -
تقرير: جيش ميانمار يعتقل 6 سياسيين مع تواصل المظاهرات -
لبنان: المحقق في انفجار بيروت يستمع إلى شهادة قائد الجيش السابق -
شكري: نثمن العلاقة مع قبرص واليونان ونسعى لتحقيق الاستقرار -
توصية أفريقية بعدم التلقيح بأسترازينيكا ضد كورونا في "هذه الدول" -
"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عضو الصحة العالمية بووهان: معرفة منشأ كورونا قد يستغرق أعواماً من البحث

Print
عضو الصحة العالمية بووهان: معرفة منشأ كورونا قد يستغرق أعواماً من البحث عضو الصحة العالمية بووهان: معرفة منشأ كورونا قد يستغرق أعواماً من البحث
قال إن هناك الكثير من العمل المطلوب لمعرفة كيفية نقل الحيوانات للفيروس

عضو الصحة العالمية بووهان: معرفة منشأ كورونا قد يستغرق أعواماً من البحث

قال عضو في الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية ويزور مدينة ووهان بوسط الصين إنه لن يفاجأ بمدى صعوبة الوصول إلى منشأ جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن الأمر "يحتاج أعواماً من البحث"، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال دومينيك دواير، خبير الميكروبات والأمراض المعدية، اليوم الجمعة، إن الفريق في ووهان دخل الأماكن التي طلب من السلطات الصينية دخولها حيث يحاول معرفة تفاصيل الأيام الأولى لانتشار الذي رُصد لأول مرة في ووهان.

وقال دواير: "يعلم الجميع كيف انتشر من سوق هوانان في ووهان، لكن المفتاح هو ما حدث في هذا الوقت وقبله".

وأضاف دواير، وهو خبير أسترالي في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة المسبب للإيدز وعمل مع منظمة الصحة خلال تفشي سارس وإنفلونزا الطيور، أن "لغز" كوفيد-19 هو أن أوائل حاملي الفيروس بدون أعراض ربما لم يعلموا بإصابتهم.

وزار فريق المحققين مستشفيات ومنشآت أبحاث وسوق المأكولات البحرية الذي سجل أول انتشار للفيروس، وإن كانت اتصالاته في ووهان مقصورة على زيارات ينظمها الصينيون.

وذكر دواير أن الفريق أنهى زياراته الميدانية ويستعد لتقديم نتائجه بأوضح ما يمكن نظراً لحجم الاهتمام بتقريره المتوقع قبيل انتهاء تصريح إقامته في الصين البالغ 28 يوما تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل.

وقال إن هناك الكثير من العمل المطلوب لمعرفة كيفية نقل الحيوانات، ومنها الخفافيش، للفيروس، فضلا عن الأجساد المضادة في أجساد المصابين المرض بدون أعراض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

السفارة الفرنسية في الكويت تعلن إصابة السفيرة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

8 الصبح - الصحة تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة وخروج 233 متعافياً

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

"المريض صفر".. هل اكتشف فريق التحقيق أول شخص نقل فيروس كورونا؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

هل يعتبر تحويل فيروس كورونا إلى ما يشبه الإنفلونزا الموسمية أفضل سيناريو لهذا الوباء؟

شبكة عيون الإخبارية