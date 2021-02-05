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ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

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مصر ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا

مصراوي Masrawy

07:34 م الجمعة 05 فبراير 2021

وكالات:

أعربت عن ترحيبها بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد اليوم الخميس في جنيف، برعاية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان، اليوم الخميس، إن "مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة"، معربا عن "التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١".

كما أشاد المتحدث باسم الخارجية، بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.

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