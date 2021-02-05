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مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي

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مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي

مصراوي Masrawy

07:35 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

حصل مطار القاهرة الدولي، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والممنوحة من مجلس المطارات الدولي ACI، وبذلك يصبح سادس المطارات المصرية حصولًا على الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية الجديدة، التي تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا، وذلك في إطار الشهادات والنجاحات الدولية، التي تحصل عليها المطارات المصرية في مجالات الجودة والسلامة الصحية والمهنية.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن حصول المطارات المصرية على هذه الشهادات، إثبات لالتزامها التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد، بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.

ووجه منار الشكر لجميع العاملين في المطار على جهودهم الكبيرة التي ظهرت خلال الفترة الماضية ولتفانيهم وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل، بما يليق بمكانة ووضع قطاع الطيران المدني المصري.​

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مصراوي Masrawy

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