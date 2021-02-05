أخبار عاجلة

الوطني للداسات في مؤشر الإرهاب الشهري: تمدد طالبان في أفغانستان والشباب المجاهدين بالصومال.. والعراق يضرب داعش -
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات -
توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات -
من اليونان.. شكري يتحدث عن "دلالة وجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية" -
حماس تتعهد بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية -
تقرير: جيش ميانمار يعتقل 6 سياسيين مع تواصل المظاهرات -
لبنان: المحقق في انفجار بيروت يستمع إلى شهادة قائد الجيش السابق -
شكري: نثمن العلاقة مع قبرص واليونان ونسعى لتحقيق الاستقرار -
توصية أفريقية بعدم التلقيح بأسترازينيكا ضد كورونا في "هذه الدول" -
"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تعافي طفلة مصابة باشتباه كورونا بمستشفى أطفال بنها

Print
تعافي طفلة مصابة باشتباه كورونا بمستشفى أطفال بنها تعافي طفلة مصابة باشتباه كورونا بمستشفى أطفال بنها

مصراوي Masrawy

07:18 م الجمعة 05 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن مصدر طبي بمستشفى أطفال بنها التخصصي، اليوم الجمعة، خروج وتعافي طفلة مصابة باشتباه كورونا.
وأكد مصدر بالمستشفى في وقت سابق، خروج وتعافي 5 أطفال، بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار يومين أجريت لهما تعافيهما من المستجد.
وكشف المصدر عن استقبال المستشفى 7 أطفال، منذ عدة أيام، وجرى عمل الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم التي أثبتت إصابتهم باشتباه كورونا.
وأوضح المصدر، أنه جرى عزل 3 أطفال منهم بالمستشفى، منهم رضيع عمره 9 شهور، و 6 أعوام، و9 أعوام، منوهًا أنه جرى حجز الأربعة الآخرين بالعزل المنزلي مع المتابعة المستمرة بفرق المتابعة المتخصصة بالمستشفى حتى تمام الشفاء.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

شبكة عيون الإخبارية