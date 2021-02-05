أخبار عاجلة

الوطني للداسات في مؤشر الإرهاب الشهري: تمدد طالبان في أفغانستان والشباب المجاهدين بالصومال.. والعراق يضرب داعش -
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات -
توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات -
من اليونان.. شكري يتحدث عن "دلالة وجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية" -
حماس تتعهد بتوفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات الفلسطينية -
تقرير: جيش ميانمار يعتقل 6 سياسيين مع تواصل المظاهرات -
لبنان: المحقق في انفجار بيروت يستمع إلى شهادة قائد الجيش السابق -
شكري: نثمن العلاقة مع قبرص واليونان ونسعى لتحقيق الاستقرار -
توصية أفريقية بعدم التلقيح بأسترازينيكا ضد كورونا في "هذه الدول" -
"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المبعوثة الأممية إلى ليبيا: على المقبلة الحصول على ثقة البرلمان خلال 21 يوما

Print
المبعوثة الأممية إلى ليبيا: على الحكومة المقبلة الحصول على ثقة البرلمان خلال 21 يوما المبعوثة الأممية إلى ليبيا: على المقبلة الحصول على ثقة البرلمان خلال 21 يوما

مصراوي Masrawy

07:19 م الجمعة 05 فبراير 2021

طرابلس - (أ ش أ):
‏قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز اليوم الجمعة إنه يجب ‏على الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.
وذكرت بوابة " إفريقيا" الليبية أنه قد جرت بعد ظهر اليوم عملية التصويت الثانية والأخيرة بين قائمتي وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا ورجل الأعمال الليبي عبد الحميد دبيبة اللتين حصلتا على الأصوات في الجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.
وأشارت أن المرحلة الأخيرة من التصويت على أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، أسفرت عن فوز قائمة محمد يونس المنفي بـ39 صوتا، في حين حصلت قائمة عقيلة صالح على 34 صوتا.
وأضافت أن القائمة الأولى (حاصلة على 39صوتا) تتشكل من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد محمد دبيبه.
وأوضحت أن القائمة الثانية الحاصلة على (34صوتا ) تضم عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي الليبي، وعضوا المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

شبكة عيون الإخبارية