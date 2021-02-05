5 لاءات للتحذير من ارتفاع إصابات كورونا.. "الصحة": لا تجاملوا على حساب صحتكم

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أكدت أن التزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان

تواصل وزارة الصحة تحذيراتها من ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) مشيرة في تغريدة من حسابها الرسمي بتويتر ‏@SaudiMOH بأن سببه التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وطالبت الجميع بالالتزام لتحقيق السلامة والصحة للجميع.

وأطلق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عبر حسابه بتويتر ‏@spokesman_moh خمس لاءات لمواجهة تزايد الإصابات بالفيروس وعدم المجاملة على حساب الصحة قائلاً " لا تصافح، لا تعانق، لا تنزع الكمامة، لا تهمل غسل اليدين، لا تحضر التجمعات".

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وأضاف "لا تجامل على حساب صحتك، نسجل أرقاماً مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وقد رصدنا مظاهر يجب أن نتعامل معها بجدية، للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، التزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان الصحي."

وزاد متحدث الصحة "‏لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني، وقد رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة، لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200%من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير، حتى نكون في مأمن صحي علينا الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية."

ونشر حساب التواصل الحكومي على تويتر مقطع فيديو لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قبل 5 أيام يحذر من خلاله من زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الأيام الماضية وكانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها، محذراً في الصدد من الدخول في خطر الموجة الثانية إذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية!



وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 369575 حالة.

