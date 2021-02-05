جمعية "عناية" الصحية تطلق حملة "التزامك أمان"

★ ★ ★ ★ ★

تعزيزًا لجهود مواجهة كورونا

أطلقت جمعية عناية الصحية حملة #التزامك_أمان تعزيزاً لجهود وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا، ونشر المعرفة بخطورة هذا الفيروس.



وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري: إن "هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة _ أيدها الله _ ممثلة في وزارة الصحة في التصدي لجائحة كورونا، وانطلاقاً من الدور والمسؤولية الاجتماعية لجمعية عناية في المشاركة الوطنية لتعزيز جهود الدولة في مكافحة هذا الفيروس covid19".



وأشار "المطيري" إلى أن الهدف من هذه الحملة هو نشر ثقافة الالتزام بالاحترازات والتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة ذات العلاقة بمكافحة الجائحة من خلال مجموعة من المبادرات الوقائية والعلاجية، لينعم المواطن والمقيم في هذه البلاد بالأمن والصحة والأمان.



ولفت إلى أن الجمعية أصبحت لديها خبرة في التصدي لهذه الأزمة، فمن قبل تمكنت عبر حملة "عناية vs كورونا" بفضل الله عز وجل، ثم تعاون الشركاء من تنفيذ 20 مبادرة استفاد منها 349.906 بقيمة اقتصادية تقدر بـ 8.948.307 ريالات، وبلغ عدد المتطوعين المشاركين في تنفيذ مبادراتها 468 متطوعًا بلغ عدد ساعاتهم 8884 ساعة، بقيمة اقتصادية تقدر بـ397.863 ريالاً.