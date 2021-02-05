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بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

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"الزهراني": تشديد الرقابة بالتعاون مع الجهات الحكومية

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

كثفت أمانة محافظة الطائف، جهودها الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة "كورونا".

وأوضح وكيل الأمين المساعد للبلديات الفرعية المهندس فيصل الزهراني لـ"سبق" أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق البلديات الفرعية شملت المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف "الزهراني" أنه خلال الجولات الميدانية تم إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية.

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

بالصور.. إغلاق 30 محلاً مخالفًا للإجراءات الاحترازية بالطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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