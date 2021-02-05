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القليوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القليوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا القليوبية تسجل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:07 م الجمعة 05 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات من خارج المحافظة وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز بنها أعلى معدل بـ 14 إصابة جديدة، بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي: "قها، وشبين القناطر، وشرق شبرا "، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12582 حالة.

وبحسب البيان أعلنت وفاه 5 حالات مصابين بفيروس كورونا المستجد، بمستشفي قها للعزل الصحي، وكفر شكر المركزى، وأبو المنجا المركزى، والتأمين الصحى ببنها، كانوا محجوزين بتلك المستشفيات.

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