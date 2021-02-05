الدولة واسم الشركة.. خطوات تقديم طلبات العودة للمصريين العالقين في الإمارات وعُمان

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مصراوي Masrawy

كتب– أسامة علي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفعيل غرفة عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الإمارات وسلطنة عُمان الراغبين في العودة إلى مصر.

وعلى الراغبين في العودة في الوقت الحالي لمصر بسبب عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الإقامة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- تسهيل إجراء تحليل الـpcr للدخول إلى مصر، ستقوم الوزارة استنادًا إلى الأعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءهم للاختبار في ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.

تسجيل بياناتهم بالتفصيل:

- اسم الدولة الموجود فيها حاليًا.

- اسم شركة السياحة التي سافر عبرها، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

كما تتيح غرفة عمليات وزارة الهجرة عدة وسائل للتواصل مع العالقين بالخارج على النحو التالي:

- مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك: اضغط هنا

- البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com

- خدمة "واتس آب" على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210

وفور تسجيل الأعداد سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على الشركات ذاتها التي سافروا من خلالها.