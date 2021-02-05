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ضبط 50 طن أسماك ماكريل تشكل خطرا على الصحة العامة بالبحيرة

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ضبط 50 طن أسماك ماكريل تشكل خطرا على الصحة العامة بالبحيرة ضبط 50 طن أسماك ماكريل تشكل خطرا على الصحة العامة بالبحيرة

مصراوي Masrawy

06:47 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وشملت النتائج ضبط 50 طن أسماك ماكريل مُجمدة معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للمستهلكين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مستأجر ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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