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أحدهم ذهب لمساعدة شقيقه.. السيول تصرع 3 على الحدود الأردنية

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أحدهم ذهب لمساعدة شقيقه.. السيول تصرع 3 على الحدود الأردنية أحدهم ذهب لمساعدة شقيقه.. السيول تصرع 3 على الحدود الأردنية
فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عمليات التمشيط بمساندة طائرة مروحية

أحدهم ذهب لمساعدة شقيقه.. السيول تصرع 3 على الحدود الأردنية

لقي ثلاثة أردنيين مصرعهم غرقاً جراء السيول، في منطقة الرويشد قرب الحدود الأردنية العراقية السورية، خلال جولة تمشيط قامت بها فرق الدفاع المدني الأردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن "فرق البحث والإنقاذ وشرطة البادية الملكية، عثرت على الجثث من خلال البحث في المنطقة وتمشيطها"، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الأمن العام الأردني في وقت سابق، بدء فرق البحث والإنقاذ عملية تمشيط واسعة للبحث عن ثلاثة أشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد، فيما تتواصل حالة عدم الاستقرار الجوية التي تضرب البلاد.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه تلقى بلاغاً فجر الجمعة، بشأن محاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص، فيما تم العثور على جثة تعود لشخص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين أنه شقيق أحدهم.

ولفت إلى أن فرق البحث والإنقاذ من الدفاع المدني ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة، وبمساندة من طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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