أخبار عاجلة

"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير -
"آل الشيخ" يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى التفكير في مستقبلها -
مسؤول بالصحة العالمية يحذر من "الأمان الزائف" بعد التلقيح ضد كورونا -
وزير الخارجية التركي: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية -
لبنان يقرر فتح المساجد ظهر غد لإقامة صلاة الجمعة فقط -
وزراء صحة الخليج يبحثون توحيد جهود مواجهة سلالات كورونا -
روحاني: لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة -
محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "قائمة" -
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة" -
أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجعدة الصحي" في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين

Print
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقدمت العيادات خلال المدة من 14 حتى 20 يناير 2021م خدماتها في قسم الطوارئ لـ 588 مستفيداً، ولقسم الباطنية 447 مستفيداً، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 9 مستفيدين، ولقسم المصابين بالأوبئة 701 مستفيد، وقدمت الخدمات في قسم التوعية والتثقيف لـ870 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 182 مستفيداً، ولقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، ولقسم التوليد حالتين، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات، وأجريت 45 حملة للرش الضبابي.
كما استفاد من قسم المختبر 870 مستفيداً، وصُرفت الأدوية لـ 1.879 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 10 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 768 فرداً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير

"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير

"آل الشيخ" يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى التفكير في مستقبلها

"آل الشيخ" يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى التفكير في مستقبلها

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية

صحة جازان تنهي معاناة 5 محافظات جبلية مع الخدمات الإسعافية

مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم

مجلس البنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة يوقّعان مذكرة تفاهم

شبكة عيون الإخبارية