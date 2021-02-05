أخبار عاجلة

"القدية" و"منشآت" توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز الوصول لبوابة جدير -
"آل الشيخ" يدعو مؤسسات التعليم الجامعي إلى التفكير في مستقبلها -
مسؤول بالصحة العالمية يحذر من "الأمان الزائف" بعد التلقيح ضد كورونا -
وزير الخارجية التركي: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية -
لبنان يقرر فتح المساجد ظهر غد لإقامة صلاة الجمعة فقط -
وزراء صحة الخليج يبحثون توحيد جهود مواجهة سلالات كورونا -
روحاني: لم نلمس حسن نوايا من الإدارة الأمريكية الجديدة -
محافظ القاهرة يلتقي نواب العاصمة الجدد "قائمة" -
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة" -
أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيسة المفوضية الأوروبية ترفض اللقاء بلجنة الصحة بالبرلمان الألماني

Print
رئيسة المفوضية الأوروبية ترفض اللقاء بلجنة الصحة بالبرلمان الألماني رئيسة المفوضية الأوروبية ترفض اللقاء بلجنة الصحة بالبرلمان الألماني

مصراوي Masrawy

06:17 م الجمعة 05 فبراير 2021

بروكسل/برلين - (د ب أ):
رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين دعوة للاجتماع باللجنة الصحية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لمناقشة النزاع حول تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وأكدت دوائر المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الجمعة أنه كان هناك أسئلة ستطرح خلال اللقاء.
وقالت الدوائر إن المنسقة المسؤولة بالمفوضية أقرت من قبل بأن حوارا مطولا سيجري في صورة سؤال وجواب ، وأن معلومات أخرى سيتم بيانها كتابيا.
وأبدت رئيسة فريق حزب الخضر باللجنة البرلمانية كريستن كابرت-جونتر خيبة أملها من موقف رئيسة المفوضية.
وقالت كابرت-جونتر: "إن الاعتذارا الفاتر من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي لا يفيد إذا لم تكن هناك عواقب لتحسين إدارة الأزمات والتواصل بين الأطراف المختلفة".
وأضافت أنه كان يتعين على فون دير لاين تلبية الدعوة التي قدمتها اللجنة بناء على مبادرة من جناح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
وأوضحت كابرت-جونتر قائلة: "إن نجاح استراتيجية التطعيم يعتمد على التعاون الأوروبي الوثيق"، مضيفة أنه لا ينبغي تجاهل البرلمانات ، ومن الضروري إجراء حوار مفتوح عن نجاحات استراتيجية التلقيح والمشاكل التي تعترضها.
وأكدت كابرت-جونتر قائلة: "نأمل أن تعيد السيدة فون دير لاين النظر في قرارها وأن تكون جاهزة في أقرب وقت لإجراء نقاش داخل لجنة الصحة بالبرلمان".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

"الهجرة" و"التخطيط" تطلقان مبادرة "أصلك الطيب" لمشاركة المصريين بالخارج بـ"حياة كريمة"

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس المصري

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة لنقل 5339 راكبا

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

مصر والأردن يجدّدان التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

شبكة عيون الإخبارية