رئيسة المفوضية الأوروبية ترفض اللقاء بلجنة الصحة بالبرلمان الألماني

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بروكسل/برلين - (د ب أ):

رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين دعوة للاجتماع باللجنة الصحية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لمناقشة النزاع حول تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت دوائر المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الجمعة أنه كان هناك أسئلة ستطرح خلال اللقاء.

وقالت الدوائر إن المنسقة المسؤولة بالمفوضية أقرت من قبل بأن حوارا مطولا سيجري في صورة سؤال وجواب ، وأن معلومات أخرى سيتم بيانها كتابيا.

وأبدت رئيسة فريق حزب الخضر باللجنة البرلمانية كريستن كابرت-جونتر خيبة أملها من موقف رئيسة المفوضية.

وقالت كابرت-جونتر: "إن الاعتذارا الفاتر من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي لا يفيد إذا لم تكن هناك عواقب لتحسين إدارة الأزمات والتواصل بين الأطراف المختلفة".

وأضافت أنه كان يتعين على فون دير لاين تلبية الدعوة التي قدمتها اللجنة بناء على مبادرة من جناح حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وأوضحت كابرت-جونتر قائلة: "إن نجاح استراتيجية التطعيم يعتمد على التعاون الأوروبي الوثيق"، مضيفة أنه لا ينبغي تجاهل البرلمانات ، ومن الضروري إجراء حوار مفتوح عن نجاحات استراتيجية التلقيح والمشاكل التي تعترضها.

وأكدت كابرت-جونتر قائلة: "نأمل أن تعيد السيدة فون دير لاين النظر في قرارها وأن تكون جاهزة في أقرب وقت لإجراء نقاش داخل لجنة الصحة بالبرلمان".