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هزيمة عقيلة صالح وباشاغا.. نتائج انتخابات الرئاسي الليبي

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هزيمة عقيلة صالح وباشاغا.. نتائج انتخابات الرئاسي الليبي هزيمة عقيلة صالح وباشاغا.. نتائج انتخابات الرئاسي الليبي

مصراوي Masrawy

06:02 م الجمعة 05 فبراير 2021

طرابلس - (د ب أ):

أعلن كل من ملتقى الحوار السياسي الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم الجمعة عن النتيجة النهائية لانتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا.

وجاءت قائمة سفير ليبيا السابق في اليونان محمد المنفي في المركز الأول، بواقع 39 صوتا من أصل 73 عضوا قاموا بالتصويت، من بين الـ 75 عضوا بملتقى الحوار.

وحلت قائمة عقيلة صالح في المركز الثاني بواقع 34 صوتا.

وبذلك يصبح محمد يونس المنفي من إقليم برقة رئيس جديدا للمجلس الرئاسي الجديد، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

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