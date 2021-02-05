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مرور الباحة يدعو مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر

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بسبب الحالة الجوية والضباب الكثيف

مرور الباحة يدعو مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت إدارة مرور منطقة الباحة مرتادي طرقها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، والمتمثلة في أمطار وانتشار الضباب في الطرق بمحافظة بلجرشي.

وأشار مرور الباحة إلى استخدام أنوار الضباب، وعدم استخدام الأنوار العالية نهائياً، وتجنب الوقوف المفاجئ، وفي حالة الوقوف يكون خارج الطريق مع تخفيف السرعة، وعدم تغيير المسار أثناء القيادة في الأجواء الماطرة والضباب، متمنياً السلامة لمرتادي الطريق.

مرور الباحة يدعو مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر

مرور الباحة يدعو مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر

مرور الباحة يدعو مرتادي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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