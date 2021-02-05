لأول مرة.. إيقاظ طفل خلال عملية جراحية لتحديد الأماكن الحيوية في الدماغ

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جرت في المستشفى التخصصي بالدمام واستغرقت 6 ساعات

تمكن الأطباء في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من إجراء عملية تعد الأولى بالشرقية تمثلت في إيقاظ طفل لفترة محددة أثناء عملية جراحية في الدماغ؛ لتحديد الأماكن الحيوية في الدماغ واستئصال بؤرة الصرع.

وأكدت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن العملية أجريت للطفل البالغ من العمر 11 عاماً، والذي كان يعاني من الصرع، وتم تحديد بؤرة الصرع بالرنين المغناطيسي وتخطيط الدماغ السطحي والاجتياحي، وتبين أن بؤرة الصرع قريبة من مركز الكلام والحركة.

ولمزيد من تحديد المراكز المهمة فقد تم إيقاظ المريض أثناء العملية لفترة مؤقتة، وتم استئصال بؤرة الصرع بدون أي تلف للأماكن الحيوية في الدماغ.

وأوضحت أن العملية التي استغرقت 6 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد، وتمت تحت إشراف برنامج الصرع المتكامل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وقسم جراحة الأعصاب وأعصاب الأطفال والصرع والتخدير والفسيولوجيا العصبية والأشعة والأشعة النووية والنفسية والتمريض والعناية المركزة والاجتماعية بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي والأبحاث بالرياض.