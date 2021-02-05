تحدٍ جديد لمصر والسودان.. إثيوبيا تعلن بناء 78% من السد وتتعهد بملء ثانٍ!

★ ★ ★ ★ ★

فيما أعربت عبر وزيرها للرى أنها غير معنية بالفشل في الجولات الـ7 الماضية

في تحدٍ جديد لمصر والسودان، أكد وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، اليوم الجمعة، أن أديس أبابا غير معنية بفشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدًا اكتمال بناء أكثر من 78% من السد.

ووفق "العربية.نت"، قال الوزير الإثيوبي، إن بلاده غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن السد خلال الجولات الـ7 الماضية للمفاوضات التي كان يرعاها الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى تقدم أعمال البناء بنسبة 4.05% خلال ستة أشهر، كما أوضح، أن الأعمال الهندسية في بناء السد وصلت إلى 91% بينما بلغت نسبة البناء الكلية 78.3%.

المرحلة الثانية من الملء

وأكد الوزير الأثيوبي، أن إثيوبيا ستبدأ عملية الملء الثانية لبحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكانت إثيوبيا قد تجاهلت تحذيرات مصرية وسودانية متتالية، بضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، حيث صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، مرارًا أن بناء السد يسير كما هو مخطط له.



فشل بعد فشل

يشار إلى أنه في 10 يناير الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن اجتماعاً سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.

ومنذ العام 2011، أصبح هذا السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية، ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

وتتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور حوالي 10 سنوات، لم تتمكن من الوصول حتى الآن إلى اتفاق.

