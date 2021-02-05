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إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم مساعدات مختلفة في اليمن والسودان

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إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم مساعدات مختلفة في اليمن والسودان إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم مساعدات مختلفة في اليمن والسودان
شملت توزيع حقائب مدرسية وسلال غذائية وضخ مياه صحية

إغاثي الملك سلمان يواصل تقديم مساعدات مختلفة في اليمن والسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية، وجرى خلال المدة من 14 حتى 20 يناير 2021م ضخ 175.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 236.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 16 نقلة لنقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها، واستفاد من هذه الخدمات 6.530 فرداً.

وفي سياق متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 5,420 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مديريات المكلا والشحر وغيل بن يمين ويبعثو تريم والقطن وحريضة والسوم والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 5,420 طالبا وطالبة.


ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز الذي يهدف إلى توفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

وفي السودان، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 94 طنا و900 كيلوجرام من السلال الغذائية في محليتي نيالا وبليل بولاية جنوب دارفور، استفاد منها 4,200 فرد.
وجرى توزيع 400 سلة غذائية في محلية نيالا بولاية جنوب دار فور، استفاد منها 2,400فرد، و300 سلة غذائية بمحلية بليل في ولاية جنوب دارفور، استفاد منها 1,800 فرد.


ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع سلال غذائية في جمهورية السودان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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