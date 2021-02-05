الجبير: سنواصل العمل مع واشنطن لمواجهة أعدائنا المشتركين

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أكد أن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان تاريخياً

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن "خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن كان تاريخياً".

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم الجمعة: أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات.

وأضاف: نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود.

وأردف "الجبير": السعودية وأمريكا بذلتا التضحيات في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معاً لمواجهة أعدائنا المشتركين.

