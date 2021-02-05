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شاهد.. أمطار على الطائف وضباب كثيف بـ"الهدا" والسماء ملبدة

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هطولات على الأحياء والمراكز التابعة سالت على إثرها أودية عدة

شاهد.. أمطار على الطائف وضباب كثيف بـ

تصوير: ماجد عسيري : تشهد محافظة الطائف، هطول أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المحافظة؛ وتهطل في هذه الأثناء أمطار على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب وغرب الطائف، فيما تشهد الهدا ضباباً كثيفاً تسبب في تدني الرؤية.

وشهدت الأمطارَ أحياءُ محافظة الطائف والمراكز التابعة لها؛ فيما سالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهطول الأمطار لا يزال مستمراً.

وكانت الجهات المعنية قد نبهت إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

شاهد.. أمطار على الطائف وضباب كثيف بـ

شاهد.. أمطار على الطائف وضباب كثيف بـ

شاهد.. أمطار على الطائف وضباب كثيف بـ

محافظة الطائف أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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