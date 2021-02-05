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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت رئاسة مدينة رأس البر اليوم الجمعة، حملة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن فض عدد من حفلات الزفاف في منطقة الجربي السياحية.

وأعلن حسين لبيب رئيس المدينة، عن فض 3 أفراح، خلال الساعات الأخيرة، لافتًا إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتنبيه بعدم تكرار ذلك والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق القاعات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.