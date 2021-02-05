إثيوبيا: حققنا أداءً أسرع في بناء سد النهضة خلال الأشهر الماضية

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مصراوي Masrawy

كتبت – إيمان محمود

صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الجمعة، إن الأداء الذي تم تحقيقه في مشروع سد النهضة، خلال الأشهر الستة الماضية، هو الأسرع منذ بناء السد.

وأوضح بيكيلي في تصريحات صحفية، أن بناء السد اكتمل بنسبة 78.3 في المائة، واستطرد: "المشروع كان اكتمل بنسبة 74 في المائة في يونيو 2020، سجل الآن 4.3 في المائة إضافية".

ومنذ العام 2011، تخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات مُتعثّرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، فيما تصرّ أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، مُتجاهلة تحذيرات القاهرة والخرطوم من تأثّرهما سلبًا.

وفي 10 يناير الماضي، فشل اجتماعًا سداسياً بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، فشل في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، والذي عُقد برئاسة دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبمشاركة المراقبين والخبراء المعنيين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتؤكد مصر، استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد، مشيرة إلى أن الاجتماع أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات.

كما يشدّد السودان على تمسكه بالوصول لاتفاق تقبله الدول الثلاث، محذرًا من أن "نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء السد"، مشيرًا إلى إنه "لا يمكن الاستمرار في الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النه