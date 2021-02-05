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منحا "وسام أستراليا".. وزيرة الهجرة تهنئ زوجين مصريين تقديرًا لخدماتهما في العمل الاجتماعي

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منحا "وسام أستراليا".. وزيرة الهجرة تهنئ زوجين مصريين تقديرًا لخدماتهما في العمل الاجتماعي منحا "وسام أستراليا".. وزيرة الهجرة تهنئ زوجين مصريين تقديرًا لخدماتهما في العمل الاجتماعي

مصراوي Masrawy

05:24 م الجمعة 05 فبراير 2021

كتب– أسامة علي:

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "رؤوف يوسف" وزوجته "ثريا يوسف"، المصريين المقيمين بمدينة ملبورن الأسترالية، على منحهما "وسام أستراليا" لعام 2020 تقديرًا لخدماتهما في مجال العمل الاجتماعي وسط الجاليات المصرية والعربية في ملبورن.

ووجهت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي، التحية للزوجين اللذان أسسا "نادي الحكماء الاجتماعي لكبار السن"، قائلة: "إنكما تقدمان نموذجًا مشرفًا للقيم المصرية الأصيلة المتمثلة في المروءة ومساعدة الآخرين والتعايش والتسامح"، مضيفة أنها التقت بهما في زيارة سابقة إلى مدينة ملبورن الأسترالية.

وأكدت الوزيرة خلال الاتصال، أن تعتز دومًا بأبنائها في الخارج الذي يحرصون على تقديم صور إيجابية عن مصر والمصريين وسط مجتمعاتهم المختلفة حول العالم، وقالت: "أنتما بحق مبعث فخر لنا ولوطننا، إذ أننا الآن نجد اثنين من أبناء مصر يحصلان على وسام أستراليا الرفيع الذي يتم منحه من الأسترالية كتقدير خاص للإنجاز والخدمة المجتمعية المتميزة".

وأعرب الزوجان عن بالغ سعادتهما بتواصل وزيرة الهجرة معهما، وأكدا تقديرهما لدور الوزارة في رعاية الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المستمر معهم وربطهم بوطنهم، معبرين عن مشاعر الحب والانتماء لمصر وفخرهما بها وبما وصلت إليه الآن من تقدم وتنمية يجعلها في مصاف الدول الكبرى قائلين: "مصر دائمًا في القلب".

وجدير بالذكر أن "رؤوف" و"ثريا" هاجرا من مصر إلى ملبورن بأستراليا عام 1978، وعملا في شركة لـ"الترام"، ثم أسس الزوجان "نادي الحكماء الاجتماعي لكبار السن" في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بجنوب شرق ملبورن، حيث جمع النادي بين كبار السن من المتحدثين باللغة العربية الذين عانوا من العزلة بسبب الاختلافات اللغوية والثقافية.

واعتاد الزوجان على أن يصطحبان الأفراد من الجاليات المصرية والعربية إلى الأطباء عند الحاجة والمساعدة في ترجمة المعلومات لهم، وطهي الطعام المصري، وأيضًا تنظيم رحلات وعقد لقاءات للجاليات المصرية من شأنها ربطهم بوطنهم الأم مصر.

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